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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط»: 15.6 مليار جنيه لتنفيذ 1702 مشروع تنموي في 4 محافظات

الجمعة 12/يونيو/2020 - 11:18 م
هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، عن أن الحكومة بصدد الانتهاء من تنفيذ 1702 مشروع تنموى فى المحافظات الأربع الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية وهى: أسيوط، سوهاج، الأقصر والمنيا بتكلفة إجمالية قدرها 15.6 مليار جنيه من جملة الاستثمارات العامة بنهاية خطة العام الحالى 2019-202.

وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن محافظة أسيوط استحوذت على النصيب الأكبر من الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظات الصعيد بقيمة 6.1 مليار جنيه لتنفيذ 759 مشروعا تنمويا بخطة العام الحالى 2019-2020، باعتبارها الأعلى فقرًا على مستوى الجمهورية بمعدل 66.5%، حيث توزع تلك الاستثمارات بين مشروعات خدمات الإسكان وتطوير العشوائيات بقيمة 1.9 مليار جنيه وتمثل 31.1%، يليها مشروعات البنية التحتية بقيمة 661 مليون جنيه، والتعليم قبل الجامعى 467 مليون جنيه، والنقل 510 مليون جنيه.

وأشار تقرير التخطيط، إلى أن حجم الاستثمارات الموجهة لمحافظة سوهاج بلغت 3.9 مليار جنيه تمثل 2.05% من الاستثمارات العامة الموزعة لتنفيذ 302 مشروع تنموى، حيث تستحوذ مشروعات الإسكان وتطوير العشوائيات على الجزء الأكبر من الاستثمارات بقيمة 1.4 مليار جنيه، يليها مشروعات البنية التحتيه بقيمة 734 مليون جنيه، ثم مشروعات التعليم قبل الجامعى 568 مليون جنيه، والصحة 435 مليون جنيه، النقل 375 مليون جنيه.

أما عن محافظة المنيا، أوضح التقرير أن حجم الاستثمارات العامة الموجهه لمحافظة المنيا فى خطة 2019-2020 بلغت 3.7 مليار جنيه تمثل 1.9% من الاستثمارات العامة الموزعة لتنفيذ 474 مشروعا تنمويا، حيث يوجه النسبة الأكبر من تلك الاستثمارات لصالح مشروعات الإسكان وتطوير العشوائيات بقيمة 1.2 مليار جنيه، يليها مشروعات التعليم قبل الجامعى 564.8 مليون جنيه، النقل 427 مليون جنيه، الصحة والسكان 419.8 مليون جنيه، التنمية المحلية 397 مليون جنيه.

فيما قدرت الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الأقصر فى خطة العام الحالى 2019-2020 بحوالى 1.9 مليار جنيه تمثل 1% من الاستثمارات العامة الموزعة لتنفيذ 167 مشروع تنموى، ويستحوذ قطاع الإسكان على 49.7% من تلك الاستثمارات بقيمة 979 مليون جنيه، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 420 مليون جنيه، ثم قطاع الصحة 170.1 مليون جنيه، التربية والتعليم 159.3 مليون جنيه، الموارد المائية والرى 121 مليون جنيه.

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