سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم السبت 13-6-2020
السبت 13/يونيو/2020 - 07:39 ص
وسام عطيةطباعة
استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم السبت 13-6-2020، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعره في البنك المركزي للشراء 16.10 جنيه وللبيع 16.24 جنيه.
ويترقب الجميع الأن فتح الأسواق التجارية العالمية مع فتح معظم الدول الحظر تدريجيًا للتعايش مع وباء فيرس كورونا المستجد (كوفيد19-) لكي تعود الحياة التجارية في التعايش مرة أخرى.
سعر الدولار في البنوك الحكومية:
سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في (بنك مصر - البنك الأهلي المصري) للشراء 16.11 جنيه وللبيع 16.21 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان للشراء 16.14 وللبيع 16.24، بنك قناة السويس) للشراء 16.13 وللبيع 16.23، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات للشراء 16.14 جنيه وللبيع 16.24 جنيه، أما في بنك الإسكندرية للشراء 16.11 وللبيع 16.21.
سعر الدولار في البنوك الخاصة:
وبلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر إيران للتنمية للشراء 16.13 جنيه وللبيع 16.23 جنيه، (مصرف أبوظبي الإسلامي - بنك بركة) سجل للشراء 16.14 جنيه وللبيع 16.24 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 16.11 جنيه وللبيع 16.21 جنيه، وفي (مصرف أبوظبي الإسلامي - البنك الأهلي المتحد) سجل للشراء 16.14 جنيه وللبيع 16.24 جنيه.
بينما سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB للشراء 16.13 جنيه وللبيع 16.23 جنيه، بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 16.14 جنيه وللبيع 16.24 جنيه، وفي (البنك الأهلي اليوناني - بنك قطر الوطني - البنك العربي الأفريقي) سجل 16.12 وللبيع 16.22.
وبلغ الدولار الأمريكي اليوم في (بنك الاستثمار العربي - البنك المصري الخليجي - بنك HSBC - بنك الإمارات دبي الوطني الدولي - بنك المشرق - البنك العربي الأفريقي - البنك الأهلي الكويتي "بيريوس" - بنك الكويت الوطني "مصر") للشراء 16.13 جنيه وللبيع 16.23 جنيه.
ويترقب الجميع الأن فتح الأسواق التجارية العالمية مع فتح معظم الدول الحظر تدريجيًا للتعايش مع وباء فيرس كورونا المستجد (كوفيد19-) لكي تعود الحياة التجارية في التعايش مرة أخرى.
سعر الدولار اليوم السبت في مصر 13-6-2020ويقدم موقع «الدستور» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية 13-6-2020:
سعر الدولار في البنوك الحكومية:
سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في (بنك مصر - البنك الأهلي المصري) للشراء 16.11 جنيه وللبيع 16.21 جنيه، وفي بنك التعمير والإسكان للشراء 16.14 وللبيع 16.24، بنك قناة السويس) للشراء 16.13 وللبيع 16.23، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات للشراء 16.14 جنيه وللبيع 16.24 جنيه، أما في بنك الإسكندرية للشراء 16.11 وللبيع 16.21.
سعر الدولار في البنوك الخاصة:
وبلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر إيران للتنمية للشراء 16.13 جنيه وللبيع 16.23 جنيه، (مصرف أبوظبي الإسلامي - بنك بركة) سجل للشراء 16.14 جنيه وللبيع 16.24 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 16.11 جنيه وللبيع 16.21 جنيه، وفي (مصرف أبوظبي الإسلامي - البنك الأهلي المتحد) سجل للشراء 16.14 جنيه وللبيع 16.24 جنيه.
بينما سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB للشراء 16.13 جنيه وللبيع 16.23 جنيه، بنك كريدي أجريكول سجل للشراء 16.14 جنيه وللبيع 16.24 جنيه، وفي (البنك الأهلي اليوناني - بنك قطر الوطني - البنك العربي الأفريقي) سجل 16.12 وللبيع 16.22.
وبلغ الدولار الأمريكي اليوم في (بنك الاستثمار العربي - البنك المصري الخليجي - بنك HSBC - بنك الإمارات دبي الوطني الدولي - بنك المشرق - البنك العربي الأفريقي - البنك الأهلي الكويتي "بيريوس" - بنك الكويت الوطني "مصر") للشراء 16.13 جنيه وللبيع 16.23 جنيه.