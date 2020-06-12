البنك الأهلي يوضح مميزات وثيقة «معاش بكرة»

قال أيمن جمجوم رئيس قطاع التجزئة والفروع بالبنك الأهلي المصري، إن شهادات التأمين على الحياة من أهم المنتجات التي تساعد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحمي جميع الشرائح من المخاطر في حياتهم.وتابع «جمجوم» خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج «خط أحمر» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» البنك الأهلي عندما دخل في شراكة مع مصر للتأمينات مصر الحياة، من خلال طرح وثيقة «معاش بكرة» أخذ في اعتباره البعد الاجتماعي لأن الوثيقة تشمل جميع فئات المجتمع.وأضاف أن الوثيقة تتمتع بعدة مميزات أهمها التأمين لا يحتاج كشفا طبيا على المؤمن عليه، والسن لا يتعدي 59 سنة، بالإضافة إلى أن كل قسط تأميني بمثابة وثيقة تأمين.