استشاري حساسية: «كورونا» يفقد شراسته عند انتقاله من شخص لآخر

قال أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إنه عند انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر يفقد قوته، لفقده أجزاء من محتواه الجيني.وتابع، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": فيروس كورونا يمثل خطورة كبيرة على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بنسبة 85% من المصابين دون أعراض.وحذر الحداد المدخنين من عدم اتباع الإجراءات الوقائية، لأن التدخين يضعف الجهاز المناعي للإنسان، والفيروس يصيب الرئة مباشرة ويضعفها، وبالتالي يصعب السيطرة عليه.