خروج 31 متعافيا من كورونا في البحيرة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة خروج 31 متعافى من فيروس كورونا بمستشفيات العزل، ليصبح الإجمالي 494، مشيدا بالدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية لتقدم أفضل رعاية للمصابين، مثمنًا دورهم الوطني والعمل بكل إخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.وأشار محافظ البحيرة إلى استمرار عمل اللجان المشكلة للمرور اليومي على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات.