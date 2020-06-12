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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

إسناد توصيل الكهرباء لأراضى الـ 1.5 مليون فدان للقطاع الخاص

الجمعة 12/يونيو/2020 - 10:53 م
الكهرباء
الكهرباء
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي محمد غانم، إن عاطر حنورة رئيس شركة الريف المصرى صاحبة الولاية على أراضى الـ 1.5 مليون فدان، كشف في تصريحات لبرنامج الجدعان، أنه تم إسناد توصيل خطوط الكهرباء لأراضى غرب غرب المنيا والمغرة لتحالف عملاق من شركات الكهرباء العاملة بالقطاع الخاص.

وقال غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إنه سيتم توصيل الكهرباء لأراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان فى المغرة وغرب غرب المنيا خلال 18 شهرا، لافتا إلى أن مزارعى شركة الريف المصرى كانوا ينفقون من 6 إلى 8 آلاف جنيه كنفقات لشراء السولار المستخدم فى تشغيل الطاقة.

وأوضح غانم أن القطعة التى تبلغ مساحتها 230 فدانا ويزرعها الشباب بغرب غرب المنيا كانت تستهلك 2 مليون جنيه لتوفير السولار، لافتا إلى أن توصيل الكهرباء سوف يعيد الحياة لمناطق المغرة وغرب غرب المنيا.

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