«الإنتاج الثقافي» ينعى الفنان حسين العزبي

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي مصمم الديكور المسرحي الفنان حسين العزبي، الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز ٧٣ عاما.وقال جلال إن الفنان حسين العزبي يعد من أمهر وأشهر فناني الديكور بمصر والوطن العربي، وكان له أسلوبه ومنهجه الفني المتميز والفريد، وترك لنا تراثا فنيا بمجال تصميم الديكور والملابس، يعد نبراسا للأجيال القادمة.كان المخرج خالد جلال والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، رئيس أكاديمية الفنون، قد افتتحا معرض «التنورة» في الرابع من شهر مارس الماضي بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، وهو آخر المعارض التي قدمها الفنان حسين العزبي، وضم المعرض أكثر من 30 عملا فنيا عن فن التنورة، واستطاع الفنان حسين العزبي تصوير رقصات مختلفة ذات إيقاع وحركات متنوعة من هذه الرقصة، وبأسلوبه المتفرد كعادته استخدم الألوان الفسفورية التي تظهر في إضاءة ما يسمى (بالألترا لايت).يذكر أن الفنان حسين العزبى تخرج من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1971 قسم ديكور، ودرس عامين بالقسم الحر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1969، 1970 قسم الديكور المسرحى، عمل أستاذا للتصميم والأزياء بكلية الآداب جامعة حلوان، وكان عضو ومقرر شعبة الديكور بنقابة المهن التمثيلية.