تسليم 27 عمارة بـ«سكن مصر» في دمياط الجديدة الأحد

أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم 648 وحدة سكنية بواقع 27 عمارة سكنية بمشروع «سكن مصر» بدءًا من يوم الأحد 14 يونيو.وأوضح رئيس جهاز دمياط الجديدة أنه سيتم تسليم أرقام العمارات (1، 2، 3، 4) بواقع تسليم 96 وحدة سكنية خلال أيام (الأحد، والإثنين، والثلاثاء، والأربعاء) بدءًا من يوم 14 حتى 17 يونيو؛ لتسليم الوحدات السكنية بتلك الأرقام، موضحا أنه تم تخصيص يوم الخميس الموافق 18 يونيو المقبل للمواطنين الذين تخلفوا عن الاستلام.وأشار رئيس جهاز دمياط الجديدة في تصريحات له إلى أن تسليم أرقام العمارات (5، 6، 7، 8) بواقع تسليم 96 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، سيتم تسليم 24 وحدة سكنية منها يوميًا خلال أيام (الأحد، والإثنين، والثلاثاء، والأربعاء) بدء من تاريخ 21 حتى 24 يونيو، لافتا إلى أنه تم تخصيص يوم الخميس الموافق 25 يونيو للذين لم يستلموا وحداتهم.أما العمارات أرقام (9، 10، 11) بواقع 72 وحدة سكنية، سيتم تسليمها خلال أيام الأحد والإثنين والأربعاء الموافق (28، و29 يونيو) و1 يوليو المقبل، مضيفا: أنه تم تخصيص يوم الخميس للمواطنين الذين تخلفواعن الاستلام لتلك الأرقام.وأعلن أنه سيتم أرقام العمارات السكنية (12، 13، 14،15) بمشروع سكن مصر خلال أيام (الأحد، الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء) بتاريخ (5، 6، 7، 8 يوليو) وتم تحديد يوم الخميس الموافق 9 يونيو للمواطنين الذين تخلفوا عن التسليم خلال الأيام المقررة للتسليم.وأضاف أنه سيتم تسليم 96 وحدة سكنية خلال أيام (الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء) الموافق (13، 14، 15، 16 يونيو) لافتا إلى أنه تم تخصيص يوم الخميس 17 يونيو للمواطنين الذين لم يتسلموا وحدتهم.وأخيرًا كشف رئيس جهاز دمياط الجديدة أنه تم تخصيص يومي الأحد والإثنين الموافق 9 و10 أغسطس المقبل للمواطنين الذين تخلفوا عن الاستلام، فيما يخص العمارات التى تحمل الأرقام بدءًًا من 20 حتى 27.