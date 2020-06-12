أستاذ علم الاجتماع: السادات طبّق بعض نظريات جنرال صيني في حرب 73

قال الدكتور خالد عبدالفتاح، أستاذ مساعد علم الاجتماع بجامعة حلوان، إن كتاب "فن الحرب" للجنرال الصيني سون تزو، بمثابة إرث إنساني كبير، وعصارة خبرات وتجربة لمؤلفه، والأفكار التي تحتويه بها ذكاء شديد في عرضها، موضحًا أن هناك بعض الجمل مفقودة في هذا الكتاب، وفقًا لشهادات بعض المُترجمين.وأوضح "عبدالفتاح" خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، اليوم الجمعة، من برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، طبق بعض نظريات الكتاب خلال حرب أكتوبر عام 1973، لا سيما أن المؤلف كانت لديه رؤية استباقية للحروب المختلفة، لعل أبرزها حروب الجيل الرابع التي نعيشها في الفترة الراهنة.وأشار إلى أن سون تزو، كانت لديه قدرة كبيرة على الإلمام الشامل بكل التفاصيل المُتعلقة بالجنود، آنذاك، في الفترة 500 قبل الميلاد، ورصد أبرز صفات الجنود في الحروب، كما ركز على أهمية الانتهازية واستغلال الوقت.