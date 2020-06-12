فصل وتخفيض رواتب.. وثيقة تكشف كيف عصفت قطر بقوانين العمل

أصدرت وزارة المالية القطرية، قرارات بتخفيض رواتب العاملين 30%، أو في المقابل تخفيض عدد العاملين بنفس النسبة من غير القطريين، في قرارات تعسفية بالمخالفة لقوانين العمل الدولي، مستغلة الوضع الذي أفرزته تداعيات فيروس كورونا المستجد.وقررت السلطات القطرية عبر وزارة المالية وقف الترقيات الاستثنائية، وتخفيض التكلفة الشهرية للموظفين غير القطريين، إما من خلال تخفيض الرواتب 30% أو إنهاء خدماتهم. وقررت كذلك إيقاف صرف البدل النقدي للإجازات، وإيقاف صرف البدل النقدي للتذاكر لغير القطريين إلا في حالة بدء العمل أو انتهاء الخدمة.كما قررت وزارة المالية إيقاف السلف باستثناء سلفة الزواج، كما أوقفت صرف بدل التذاكر للقطريين الذين لا تستدعي طبيعة عملهم المكوث خارج الدولة، وذلك اعتبارًا من موازنة 2021.أيضا قررت قطر إيقاف صرف المنحة الدورية أو ما يماثلها اعتبارا من موازنة 2021. ومن المقرر أن يعمل بالقرارات السابقة بدءا من سبتمبر المقبل.