تركيا تنقل 126 من المرتزقة السوريين إلي ليبيا
الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:41 م
منار أحمدطباعة
أفادت مصادر، اليوم، بوصول طائرة تابعة لطيران الأجنحة من تركيا إلى ليبيا على متنها 126 من المرتزقة السوريين.
وذكرت حكومة الوفاق، أمس، أن تركيا أعلنت فتح جسر جوي مع ليبيا.
وقالت إن 4 طائرات عسكرية تركية من نوع C130 هبطت في مصراتة، مؤكدة أنها تحمل دعمًا لوجستيًا، وأن 13 طائرة تركية دخلت الأجواء اليبية.
وأفادت معلومات بأن 3 طائرات شحن عسكرية تركية في طريقها إلى غرب ليبيا، موضحة أن طائرتين أقلعتا من إسطنبول والثالثة من قاعدة قونيا.
وذكرت حكومة الوفاق، أمس، أن تركيا أعلنت فتح جسر جوي مع ليبيا.
وقالت إن 4 طائرات عسكرية تركية من نوع C130 هبطت في مصراتة، مؤكدة أنها تحمل دعمًا لوجستيًا، وأن 13 طائرة تركية دخلت الأجواء اليبية.
وأفادت معلومات بأن 3 طائرات شحن عسكرية تركية في طريقها إلى غرب ليبيا، موضحة أن طائرتين أقلعتا من إسطنبول والثالثة من قاعدة قونيا.