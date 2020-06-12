قيادى بـ«الوفد»: نقف على قلب رجل واحد خلف السيسي

قال جمال شحاتة، أمين صندوق مساعد حزب الوفد، إن جميع مؤسسات حزب الوفد تؤيد البيان الذي أصدره الحزب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في قراراته بشأن سد النهضة وليبيا.وأكد شحاتة أن اجتماع رئيس الوفد مع قيادات الحزب أمس كان للتأكيد على الوقوف إلى جوار الدولة المصرية والرئيس السيسي في كل ما يخص ملف سد النهضة والوضع في الأراضي الليبية والتي تعد قضية أمن قومي بالنسبة إلى مصر.وأشاد شحاتة بمطالبة الحزب القوى الحزبية والسياسية والمجتمع المدني والنقابات بالخروج ببيان موحد من الجبهة الداخلية فيما يتعلق بهذا الشأن لتكون رسالة للعالم بأن الشعب المصري على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية لتحقيق كل ما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.