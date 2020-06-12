تعافي مُسنة 83 عامًا من «كورونا» ببني سويف

شهدت محافظة بنى سويف، اليوم الجمعة، تعافى أكبر مُسنة تبلغ من العمر 83 عامًا من فيروس كورونا المستجد بعد تلقيها العلاج داخل العزل بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف طبقًا لبروتوكول علاج وزارة الصحة.وحرصت إدارة مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، برئاسة الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير المستشفى، على تهنئة السيدة المُسنة، والتقط بعض العاملين وأسرتها صورًا تذكارية لها لحظة خروجها من المستشفى وسط حالة من السعادة والفرحة.وقال أحد أبنائها إن والدته تبلغ من العمر 83 عامًا، وخضعت للعلاج من فيروس كورونا بعزل مستشفى التأمين الصحي، وصرّح أطباء المستشفى لها بالخروج عقب تعافيها واختفاء الأعراض التي بدأت عليها وقت دخولها المستشفى، وأنها ستستكمل العزل منزليًا طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة للحالات المستقرة.