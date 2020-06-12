أردوغان يتجاهل اغتصاب الأطفال في مراكز تحفيظ القرآن (فيديو)

كشفت النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي التركي هدي كايا، اليوم الجمعة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتجاهل اغتصاب الأطفال في مراكز حفظ القرآن التابعة لرئاسة الشئون الدينية التركية ديانت.ونقل موقع تركيا الآن مقطع فيديو لهدى كايا، أكدت خلاله أن الأطفال يتعرضون للاعتداء الجنسي في مراكز تعليم القرآن، مشيرة إلى أن مؤسسة ديانت التركية لا تمثلها كمسلمة، لأنها مؤسسة غير شرعية ولا تراعي الدين الإسلامي.وأكدت هدى كايا، أن مؤسسة ديانت ليست صاحبة ثقة حتى تتحمل تعليم دروس الدين للأطفال، وأنها إذا كانت ستتحدث باسم الدين، فعليها أن تتحدث أولًا عن اغتصاب الأطفال في المراكز التابعة لها، وأن تقف أمام الفساد في بلد ظالم يقتل فيه الناس لأسباب فارغة.