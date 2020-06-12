مصطفى بكري: الفترة المقبلة في الحياة السياسية المصرية ساخنة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المرشحين المحتملين للانتخابات البرلمانية المقبلة بدأوا التحرك على الأرض، مؤكدا أن الدعاية الانتخابية ستكون مختلفة بسبب فيروس كورونا.ولفت خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب تجتمع يوم الأحد المقبل من أجل قانون تقسيم الدوائر.وأضاف بكري: "لا يمكن إعادة إنتاج حزب وطني جديد، والمعارضة ضرورية للحياة السياسية وما حدث في انتخابات 2010 لن يتكرر مرة أخرى".وأوضح بكري أن الفترة المقبلة ساخنة في الحياة السياسية المصرية، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤمن بالرأي والرأي الآخر ويدعو المصريين للتكاتف في خندق واحد لمواجهة التحديات.وتابع: "من الضروري أن يأتي نواب في المجلس المقبل قادرون على التعبير عن الشعب المصري".