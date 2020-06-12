«تجارة القناة» تعلن جداول امتحانات الدراسات العليا المهنية

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، أنه تم إعلان جداول الامتحانات للبرامج المهنية بكلية التجارة حيث تبدأ الامتحانات السبت الموافق ٤ يوليو ولمدة أسبوعين.ومن جانبه، وجه الدكتور أحمد زكى عميد الكلية، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الشكر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والإدارة الطبية والأمن على مابذلوه خلال الفترة الماضية من جهد كبير لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ لمواجهة التداعيات المرتبطة بمواجهة بفيروس كورونا المستجد.كما هنأ الدكتور أحمد زكي طلاب البرامج المهنية بتحديد ميعاد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بداية من ٤ يوليو وطمأنهم باتخاذ الجامعة لجميع الإجراءات الاحترازية التي تحافظ على سلامتهم، وأعطي تعليماته لجميع أعضاء هيئة التدريس بتذليل أي صعوبات تواجههم.وفيما يلي جدول الامتحان