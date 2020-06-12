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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس كوستاريكا يستقبل مساعدات الإمارات لدعم بلاده في مكافحة كورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:14 م
كارلوس الفارادو كيسادا
كارلوس الفارادو كيسادا
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استقبل كارلوس الفارادو كيسادا رئيس جمهورية كوستاريكا طائرة المساعدات التي أرسلتها دولة الإمارات، اليوم الجمعة، لبلاده في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في مساعدة مختلف دول العالم لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وعبر رئيس كوستاريكا - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"- عن بالغ شكره إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ لدعم بلاده بالمستلزمات الطبية لمواجهة الفيروس، كما عبر عن تقديره لحكومة وشعب دولة الإمارات على إعادة مواطنين كوستاريكيين إلى بلادهم.

ووصلت، اليوم، طائرة مساعدات تحتوي على نحو 9 أطنان من الإمدادات الطبية و10 آلاف من أجهزة الفحص إلى كوستاريكا، يستفيد منها أكثر من 9 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية؛ لتعزيز جهودهم في مكافحة الوباء.

وقال جمعة الرميثي سفير الدولة لدى جمهورية كوستاريكا: "بفضل دعم قيادتي البلدين وتوجيهاتهما، شهدت العلاقات الثنائية نقلات نوعية أسهمت في بناء شراكة استراتيجية، وأدت إلى تعزيز التعاون والتبادل التجاري ومسيرة التنمية في البلدين الصديقين، وفي هذا الإطار تم توفير المساعدات الطبية لكوستاريكا كتأكيد على قوة ومتانة تلك العلاقات".

وأضاف: "أن دولة الإمارات حريصة دائما على أن تقف إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة، وأن تقدم يد العون للفرق الطبية التي تعد من الفئات الأكثر تعرضًا لتلك الجائحة".

يذكر أن دولة الإمارات قدمت حتى اليوم أكثر من 905 أطنان من المساعدات، استفاد منها نحو 905 آلاف من العاملين في القطاع الطبي.

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