تجهيز منفذ إضافي لبيع الكمامات بـ2 جنيه للواحد بالسنطة

تواصل محافظة الغربية جهودها في توفير منافذ لبيع الكمامات بأسعار مخفضة لخدمة البسطاء ومحدودي الدخل على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ضمن التدابير الاحترازية التي اتخذتها لمجابهة فيروس كورونا المستجد.قال المهندس عبدالشافي كمال القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة السنطة، إنه تم توفير وتجهيز اعتبارا من غد السبت، منفذ إضافي على بوابة مجلس المدينة لبيع الكمامة بسعر 2 جنيه، لخدمة جميع المصالح الحكومية المحيطة بمجلس المدينة.وأضاف "عبدالشافي" أن إجمالي عدد منافذ بيع الكمامات بالسنطة بلغ ثلاثة حتى الآن، حيث يوجد منفذ بالموقف العمومي علي طريق السنطة، وآخر بشارع بورسعيد عند محطة القطار، إلي جانب المنفذ الجديد بمجلس المدينة.