رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

متحدث الري: لدينا خطة للتعامل مع التحديات المائية بتعاون 9 وزارات

الجمعة 12/يونيو/2020 - 08:28 م
المهندس محمد السباعي
المهندس محمد السباعي
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن الوزارة لديها خطة للتعامل مع التحديات المائية بالتعاون والتنسيق بين 9 وزارات، مؤكدا أن جميع مؤسسات الدولة كل يقوم بدوره في مفاوضات سد النهضة.

وأضاف خلال الصالون السياسى الرابع لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي عقد بتقنية الفيديو كونفرانس: "إن شاء الله قادرون على الحفاظ على أمننا المائي، لكن على المواطن أن يعرف قيمة كل قطرة، لأننا نعاني من ندرة الموارد المائية".

وأردف: "نؤكد أن الأمن المائي أمن قومي لا تفريط فيه، كما أن 98% من مواردنا المائية هي موارد خارجية، و95% منها قادمة من إثيوبيا".

ونوه إلى أن دول حوض النيل 11 دولة، وهناك شراكة وتعاون مع عدد من الدول في إدارة الأنهار، ومع دولة السودان في الأنهار، مردفا: "كنا ننشد تطبيق التعاون ذاته في سد النهضة".

واستطرد: "نحن قادرون على التعامل مع العجز المائي والتعامل مع الندرة المائية، ووزارة الري تدير الندرة المائية والعجز المائي قادرون على أن نديره بشكل جيد لصالح الوطن والمواطن".

موضوعات متعلقة

«حسبنا الله ونعم الوكيل».. شريف منير يحذف صورة بناته بسبب التعليقات المسيئة

برلماني يتقدم ببيان عاجل لـ«تضييع 700 مليار»

رجاء الجداوي تجري مسحة جديدة لفيروس كورونا

موعد صرف العلاوات الخمس 2020 للمستحقين.. «التضامن» تعلن التفاصيل

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

«بشرى سارة».. «الصحة»: الإعلان عن علاج كورونا خلال أسابيع

موعد صرف العلاوات الخمس 2020 للمستحقين.. «التضامن» تعلن التفاصيل

بدّلوا جثة والدته.. نجل متوفاة بكورونا يكشف التفاصيل (فيديو)

حميات إمبابة: وصلنا لذروة انتشار كورونا

إنفوجراف

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

أيام زمان

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

نجم الساعة

بعد أخبار «الخناقة».. شيرين تظهر بصحبة زوجها حسام حبيب فى المنزل

الصحة

نوع توابل يحميك من الموت المبكر

جدل حول «الموجة الثانية» لكورونا

دراسة: نزلات البرد تقي الإصابة بفيروس كورونا

اكتشاف أعراض جديدة لدى مصابين بكورونا

منوعات

تردد قناة الزمالك الجديدة ٢٠٢٠ على نايل سات.. وأهم برامج القناة

زوجان يستغلان العزل المنزلي في تقديم محتوى هادف للأطفال

اكتشاف أسنان حيوان ثديى من العصر الطباشيرى فى تشيلى

العلماء يتمكنون من التلاعب بسلوك الضوء

مقالات الرأي
حسين عثمان
الثانوية العامة دفعة «كورونا»
د.كريمة الحفناوى
ميليشيات أردوغان فى ليبيا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن الشربينى.. رجل التواضع والزُهد
صفاء النجار
أوقات الفراغ بين البناء والهدم
المزيد

الثقافة

ابنة أمير الكويت السابق تعزي لوتس عبدالكريم في وفاة زوجها

ايمان عادل تكتب: خيانة عبلة الرويني لنساء محمود درويش

أين اختفى مشروع «معهد الإدارة الثقافية» الذى أعده جابر عصفور عام 2015؟

10 حكايات جديدة للأراجوز على قناة يوتيوب «القومي لثقافة الطفل»