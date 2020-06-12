متحدث الري: لدينا خطة للتعامل مع التحديات المائية بتعاون 9 وزارات
الجمعة 12/يونيو/2020 - 08:28 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن الوزارة لديها خطة للتعامل مع التحديات المائية بالتعاون والتنسيق بين 9 وزارات، مؤكدا أن جميع مؤسسات الدولة كل يقوم بدوره في مفاوضات سد النهضة.
وأضاف خلال الصالون السياسى الرابع لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي عقد بتقنية الفيديو كونفرانس: "إن شاء الله قادرون على الحفاظ على أمننا المائي، لكن على المواطن أن يعرف قيمة كل قطرة، لأننا نعاني من ندرة الموارد المائية".
وأردف: "نؤكد أن الأمن المائي أمن قومي لا تفريط فيه، كما أن 98% من مواردنا المائية هي موارد خارجية، و95% منها قادمة من إثيوبيا".
ونوه إلى أن دول حوض النيل 11 دولة، وهناك شراكة وتعاون مع عدد من الدول في إدارة الأنهار، ومع دولة السودان في الأنهار، مردفا: "كنا ننشد تطبيق التعاون ذاته في سد النهضة".
واستطرد: "نحن قادرون على التعامل مع العجز المائي والتعامل مع الندرة المائية، ووزارة الري تدير الندرة المائية والعجز المائي قادرون على أن نديره بشكل جيد لصالح الوطن والمواطن".
وأضاف خلال الصالون السياسى الرابع لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي عقد بتقنية الفيديو كونفرانس: "إن شاء الله قادرون على الحفاظ على أمننا المائي، لكن على المواطن أن يعرف قيمة كل قطرة، لأننا نعاني من ندرة الموارد المائية".
وأردف: "نؤكد أن الأمن المائي أمن قومي لا تفريط فيه، كما أن 98% من مواردنا المائية هي موارد خارجية، و95% منها قادمة من إثيوبيا".
ونوه إلى أن دول حوض النيل 11 دولة، وهناك شراكة وتعاون مع عدد من الدول في إدارة الأنهار، ومع دولة السودان في الأنهار، مردفا: "كنا ننشد تطبيق التعاون ذاته في سد النهضة".
واستطرد: "نحن قادرون على التعامل مع العجز المائي والتعامل مع الندرة المائية، ووزارة الري تدير الندرة المائية والعجز المائي قادرون على أن نديره بشكل جيد لصالح الوطن والمواطن".