متحدث الري: لدينا خطة للتعامل مع التحديات المائية بتعاون 9 وزارات

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن الوزارة لديها خطة للتعامل مع التحديات المائية بالتعاون والتنسيق بين 9 وزارات، مؤكدا أن جميع مؤسسات الدولة كل يقوم بدوره في مفاوضات سد النهضة.وأضاف خلال الصالون السياسى الرابع لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي عقد بتقنية الفيديو كونفرانس: "إن شاء الله قادرون على الحفاظ على أمننا المائي، لكن على المواطن أن يعرف قيمة كل قطرة، لأننا نعاني من ندرة الموارد المائية".وأردف: "نؤكد أن الأمن المائي أمن قومي لا تفريط فيه، كما أن 98% من مواردنا المائية هي موارد خارجية، و95% منها قادمة من إثيوبيا".ونوه إلى أن دول حوض النيل 11 دولة، وهناك شراكة وتعاون مع عدد من الدول في إدارة الأنهار، ومع دولة السودان في الأنهار، مردفا: "كنا ننشد تطبيق التعاون ذاته في سد النهضة".واستطرد: "نحن قادرون على التعامل مع العجز المائي والتعامل مع الندرة المائية، ووزارة الري تدير الندرة المائية والعجز المائي قادرون على أن نديره بشكل جيد لصالح الوطن والمواطن".