ابنة أمير الكويت السابق تعزي لوتس عبدالكريم في وفاة زوجها

تلقت الدكتورة لوتس عبدالكريم، العزاء من الشيخة حصة صباح السالم ابنة أمير الكويت السابق صاحب السمو الأمير صباح السالم الصباح، وذلك بعد وفاة زوجها عبدالرحمن العتيقي وزير المالية والبترول والتخطيط الأسبق في الكويت، ومؤسس إنفستكورب (البحرين، لندن، نيويورك)، والمستشار الحالي لأمير الكويت بعد رحلة طويلة من الإنجازات السياسية والاقتصادية لخدمة الكويت والوطن العربي.وقالت الشيخة حصة صباح السالم في عزائها للدكتورة لوتس عبدالكريم: "بقلب مفعم بالحزن لفراق رفيق العمر لوالدي، الرجل النصوح الحكيم، وهو يغادر هذا العالم الفاني، تظل أعماله الجليلة وسيرته الحميدة في ذاكرتنا وذاكرة الكويت. الدعاء له بالرحمة والقبول الحسن عند رب العالمين. ولكم أنت يا عزيزتي لوتس والحفيد العزيز الصبر والسلوان".