غدًا.. مكتبة الإسكندرية تشارك في محاضرة «أونلاين» مع الجامعة الأمريكية

يشارك مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي، مكتبة الإسكندرية مع "مختبر الخطوط" بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، في سيمنار عن "الخطوط وكتب الأطفال"، عبر تطبيق انستجرام وذلك غدا السبت الساعة الثامنة مساءً، وذلك بتقديم محاضرتين عن "تعليم الخط العربي للطفل"؛ وعرض لتاريخ كتب تعليم الخط وأدب الطفل وكيف تأثر تعليم الخط العربي للأطفال برؤية الخطاطين والمصممين، كما يتم استعراض كتب الفن الإسلامي التي اهتمت برؤية الطفل وإدراكه عن الخط والكتابة سواء الكتب التي تناولت تاريخه وتنوعه الأثري أو عن قواعده الفنية المميزة.أما المحاضرة الثانية فيه بعنوان "الهيروغليفية للأطفال"، والتي تستعرض كتاب "كلمات من الحياة في مصر القديمة"، والذي نشره مركز دراسات الخطوط لتعليم الخط الهيروغليفية للأطفال والنشء من خلال مجموعة من الموضوعات الشيقة من الحياة في مصر القديمة.وتهدف المحاضرة إلى استعراض دور مركز دراسات الخطوط في تطوير مناهج وكتب تعليم فن الخط العربي للأطفال في الوطن العربي، وذلك بهدف التعاون مع المبدعين والباحثين في مجالات ثقافة الطفل من أجل تنمية مهارات الخط العربي لدى الأطفال داخل وخارج مصر. كما تخدم المحاضرة مفهوم التوسع الفكري والتنوع الفني في الرؤية لكتب الخط، وكيف يلعب الإخراج الفني مساحة مهمة في تطوير الرؤية لكتب الطفل.وتقدم خلال المحاضرة واحدًا من أهم إنتاج مركز دراسات الخطوط في تعليم الهيروغليفية القديمة "كلمات من الحياة في مصر القديمة: الهيروغليفية للأطفال"، والذي يمثل رؤية تهدف إلى تبسيط كتب الطفل مع عدم المساس بالمحتوى التعليمي وتقديمه في أبهى صورة تتميز بقدرتها على الارتقاء بثقافات ومعارف الطفل المصري والعربي، وهو جوهر تكليف الدكتور مصطفى الفقي في رفع مستوى الرؤية العلمية والأكاديمية لكتب الطفل والمحتوى العلمي الذي تقدمه مكتبة الإسكندرية لهم، والتأكيد على الاهتمام بالتأسيس الأكاديمي والعلمي للأجيال الجديدة وتنشئتهم على حب الكتاب والقراءة.