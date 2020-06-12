طبيب عن العلاج بالبلازما: لم تثبت صحته علميًا في الشفاء من كورونا

بعد أن اجتاح فيروس كورونا المستجد جميع دول العالم وخطف مئات الآلاف من الناس، أصبح العالم على حافة الانهيار سواء كان اقتصاديًا أو من الأرواح التي نفقدها كل يوم، وكل لحظة، لذا نصح عدد من خبراء تغذية بتناول مشروبات طبيعية، للمساعدة على تقوية المناعة والوقاية من بعض الأمراض القاتلة، واختلفت أسباب انتشار المرض سواء كان الرذاذ أو تلامس الأسطح، وظهر مؤخرًا أن البلازما تساعد على شفاء عدد من مصابي فيروس كورونا.وقال الدكتور عبدالرحمن خيري، رئيس قسم العزل بمستشفى العلمين، إن العلاج ببلازما المتعافين لم تثبت صحة إفادته في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى الآن.وتابع خيري لـ"الدستور": "لا يوجد أي إثباتات علمية على أن بلازما المتعافين تفيد في علاج حالات كورونا".ونصح بارتداء الماسك عالي الكفاءة للحفاظ على من حولنا، والاهتمام بتناول الأطعمة التي تقوي المناعة لدى الإنسان لأن هذا الفيروس علاجه الوحيد حاليًا هو المناعة، بجانب غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، واتباع جميع الإجراءات الاحترازية التي تقررها الدولة.