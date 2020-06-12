داليا يوسف: «إعلان القاهرة» لحل أزمة ليبيا دليل على قدرة مصر الدبلوماسية

قالت الدكتورة داليا يوسف عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك تحديا لمصر بشكل كبير نحو القضية الليبية والسعي لتحقيق الأمن، فـليبيا نالت نصيبا من ثروات الربيع العربي، ونتجت عن التدخلات الخارجية حرب أهلية، تسببت في الوضع الحالي لليبيا الآن.وأضافت داليا يوسف، خلال كلمتها في الصالون السياسي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان "الاتحاد الإفريقي.. فرص وتحديات"، أن تدخل مصر ومبادرة " إعلان القاهرة"، جاء عقب التدخلات الخارجية تجاه ليبيا وهي خارطة طريق واضحة وتأتي من قدرة مصر الدبلوماسية فى أنها تتشاور مع الجانبين الليبيين والاتفاق على خارطة الطريق.وأوضحت أن المصداقية المصرية في المجتمع الدولى نابعة من السياسات الخارجية لمصر، المجتمع الدولى يتطلع له، والإعلان مبني على مؤتمر برلين.