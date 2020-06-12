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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة»: 885 مليون جنيه إجمالي إعانات «متضرري السياحة»

الجمعة 12/يونيو/2020 - 08:03 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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صرفت وزارة القوى العاملة ٨٨٤ مليونا و٧٢٧ ألفا و٥٤٥ جنيها من صندوق إعانات الطوارئ للعمال، لنحو ٦٥٦ ألفا و٩٤٢ عاملا في ١٧٨٠ منشأة سياحية متضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من (كوفيد-19).

ووصل إجمالي أعداد المتقدمين بقطاع السياحة للصندوق لصرف الإعانات للمتضررين من وباء كورونا حتى الآن إلى 3800 منشأة، وبعد استكمال الصرف تتبقى 2020 منشأة سياحية جارٍ استكمال بياناتها تمهيدا للصرف.

وتم وضع قواعد خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.

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