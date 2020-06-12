73 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 73 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 8610 حالات.وأفادت الصحة المغربية- في بيان اليوم- بأنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بمدينة طنجة، ليصل عدد الوفيات إلى 212 حالة.. بينما تم تسجيل 35 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 7618 حالة.