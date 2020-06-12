73 إصابة جديدة بكورونا في المغرب
الجمعة 12/يونيو/2020 - 08:02 م
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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم، تسجيل 73 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 8610 حالات.
وأفادت الصحة المغربية- في بيان اليوم- بأنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بمدينة طنجة، ليصل عدد الوفيات إلى 212 حالة.. بينما تم تسجيل 35 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 7618 حالة.
وأفادت الصحة المغربية- في بيان اليوم- بأنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بمدينة طنجة، ليصل عدد الوفيات إلى 212 حالة.. بينما تم تسجيل 35 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 7618 حالة.