"طابعة السماء".. إسرائيل تُصنع طائرة تجسس من الورق

كشفت القناة الـ13 العبرية، في تقرير لها مؤخراً، عن انتهاء إسرائيل من تصنيع أول طائرة دون طيار في العالم مصنوعة عبر طابعة ثلاثية الأبعاد.وأفادت القناة العبرية بأن إسرائيل نجحت في تصنيع طائرة مسيرة أو دون طيار، من الورق تقريباً، وبأن صناعتها بسيطة وتكلفتها منخفضة، وتم تسميتها "طابعة السماء"، حيث يتم إنتاجها بطابعة ثلاثية الأبعاد.وأكدت القناة أن إسرائيل في البداية رأت أن تصنيع هذه الطائرة "خيال علمي"، لكنه تحقق فعلياً، وبتكلفة منخفضة جداً، حيث من المتوقع أن تستخدم هذه الطائرة المسيرة في التجسس، خاصة أنها يمكنها حمل معدات تصوير وأدوات جاسوسية.ولفتت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن الطائرة هي الأولى من نوعها التي طورتها إدارة تطوير الأسلحة بوزارة الدفاع، بالتعاون مع الصناعات الجوية، وقامت بتصنيع جميع أجزائها، بداية من الأجنحة، ووصولا للعجلات والتي يصل عددها إلى 26 قطعة من الورق.أوضحت نيتا بلوم، رئيسة مشروع الطائرات دون طيار في وزارة الدفاع الإسرائيلية قائلة: إنه عندما يكون هناك حاجة، فإنه يمكن تصنيع هذه الطائرة خلال ساعات معدودة وبتكلفة منخفضة جداً، حيث يصل طول جسم الطائرة إلى 1.65 متر كما يصل عرض الأجنحة إلى 1.50 متر، ووزنها يصل إلى سبعة كيلوجرامات، وهذا يعني أنه يمكن وضع هذه الطابعة على الكاميرات، وتحويلها إلى طائرة دون طيار للتجسس، وإطلاق النار عبر خطوط العدو كطائرة تكتيكية.