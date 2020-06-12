داليا يوسف: أمريكا اهتمت بأزمة ليبيا بعد تدخل موسكو

قالت داليا يوسف عضو مجلس النواب، إن الأمريكان انسحبوا من الملف الليبي ولا يوجد أي اهتمام من جانبهم.وأضافت «داليا» خلال الصالون السياسي الرابع لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي عقد بتقنية الفيديو كونفرانس: «عندما كنا نسأل المراكز البحثية والكونجرس انتوا فين من ليبيا، كان دائما ردهم مش مهتمين بالملف الليبي، نريد الانسحاب من الصراعات الشرق أوسطية، وليس لدينا أي مصالح في ليبيا».وأشارت إلى أن هذا الانسحاب استمر إلى أن حدث انخراط روسي، بدأت تحركات داخل ومجلس الشيوخ يتساءل عن السياسات الأمريكية في ليبيا ورعاية المصالح الأمريكية.وانطلق قبل قليل الصالون السياسي الرابع لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان «الاتحاد الإفريقي.. فرص وتحديات» عبر منصات التنسيقية الإلكترونية بتقنية الفيديو كونفرانس، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.