جهاز 6 أكتوبر يزيل الأبنية المخالفة بالحي الثالث

كلف المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، الإدارات المختصة بالتنسيق مع شرطة ومباحث التعمير، لرصد المخالفات وإزالتها على الفور، وتمت الإزالة الفورية لزيادة النسبة البنائية بغرف السطح بالقطعة رقم 1536 المجاورة السابعة الحي الثالث.وأكد رئيس جهاز ٦ أكتوبر أنه يواصل جهوده لرصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية، تنفيذا لتوجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضي ومخالفات البناء العشوائي وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.وأكد أن الجهاز يتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقًا لقانون التصالح، وأن المستفيدين من القانون لديهم فرصة للتقدم لتقنين أوضاعهم واستكمال المستندات المطلوبة.ووجه رؤساء الأحياء باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة، وإنهاء كل الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشددًا على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات، بل ضبط المخالف لكي ينال الإجراء القانوني وتنفيذ إزالات فورية لمخالفات البناء التي تنفذ بعد صدور القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.