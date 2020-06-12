تعرف على ضوابط تقديم الاستقالة للعاملين بالقطاع الخاص

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في مادته 119 ضوابط تقديم العامل بالقطاع الخاص استقالته، حيث أشار إلى أنه لا يعتد بالاستقالة إلا إذا كانت مكتوبة وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.وللعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن القانون أو عقد العمل الفردي أو الجماعي أو لائحة النظام الأساسى للمنشأة أو إذا وقع على العامل أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل أو ممن يمثله.ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.