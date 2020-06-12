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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

56 وفاة و393 إصابة جديدة بكورونا في إيطاليا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:46 م
كورونا
كورونا
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أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الجمعة، تسجيل 56 حالة وفاة و393 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في ارتفاع طفيف عن الأعداد المسجلة بالأمس.

وقالت هيئة الدفاع المدني، في إحصائها اليومي بشأن الفيروس، إنه جرى تسجيل 393 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، من بينها 272 إصابة في إقليم لومباردي فقط، ليرتفع إجمالي الإصابات التي سجلتها إيطاليا منذ بداية الأومة إلى 236 ألفا و305 حالات شاملة المتعافين والمتوفين، حسب وكالة أنباء أنسا الإيطالية.

وأوضحت الهيئة أن عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس ارتفعت إلى 34 ألفا و223 حالة، بزيادة قدرها 56 حالة عن العدد المسجل بالأمس، فيما تعافى 1747 من إصابتهم، ليصل إجمالي المتعافين إلى 173 ألفا و85 شخصا.

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