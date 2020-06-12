رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس اللبناني: احتجاجات أزمة الدولار منظمة لاستهداف الحكومة

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:45 م
ميشال عون
ميشال عون
أ ش أ
طباعة
قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن الاحتجاجات الشعبية التي شهدها الشارع اللبناني أمس على وقع أزمة الدولار الأمريكي، بدت وكأنها منظمة في إطار عملية استهداف للحكومة، في حين أكد رئيس الوزراء حسان دياب أن لبنان لا يتحمل المزيد من الاهتزازات، معتبرا أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة أحدث ضجة من شأنها ليس إسقاط الحكومة فحسب وإنما الدولة بالكامل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارىء لمجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس اللبناني عصر اليوم، وجرى في ختامه اتخاذ مجموعة من الإجراءات تستهدف ضبط الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية ولجم الارتفاع المتسارع في سعر صرف الدولار والذي أدى إلى احتجاجات شعبية ومواجهات عنيفة في عموم لبنان، وذلك عبر ضخ البنك المركزي للدولار في السوق اللبنانية.

وتساءل عون في مستهل جلسة الحكومة حول ما إذا كانت الشائعات التي جرى تداولها أمس حول سعر صرف الدولار المرتفع، تم تعميمها لحث اللبنانيين على النزول إلى الشوارع، مضيفا: "هل هناك لعبة سياسية أم مصرفية أو شيء آخر يجدر بنا التفكير فيه؟".

واعتبر الرئيس اللبناني أن المسئولية عما تشهده البلاد تقع على 3 جهات تتمثل في الحكومة ومصرف لبنان المركزي والبنوك، وأن الخسائر يجب أن تتوزع على هذه الجهات وليس على المودعين في القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن الأساس في الأزمة اعتماد لبنان الاقتصاد الريعي.

من جانبه، أكد رئيس الحكومة حسان دياب، أن المطلوب هو اعتماد إجراءات قاسية لوضع حد لأي شخص أو جهة تلجأ إلى إحداث اهتزاز في الوضع العام اللبناني، إلى جانب إجراءات عملية من شأنها مساندة الحكومة والدولة في مواجهة أية اهتزازات.

وأعلنت وزيرة الإعلام المتحدثة باسم الحكومة منال عبد الصمد – في مؤتمر صحفي عقدته في ختام اجتماع مجلس الوزراء – أنه تقرر الطلب من النائب العام فتح التحقيقات اللازمة في شأن أي وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة تستهدف إحداث التدني في أوراق النقد الوطني وزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة.

وأشارت وزيرة الإعلام إلى أنه جرى تشكيل "خلية أزمة" برئاسة وزير المالية لمتابعة تطورات الوضعين المالي والنقدي، والطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في ضبط جميع المخالفات المتعلقة بالجرائم التي تستهدف العملة الوطنية.

وأكدت أن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه، التزم تأمين عملية الضخ الفوري للدولار الأمريكي في السوق المحلي، بما يجعل سعر الصرف ينخفض تدريجيا.

ويشهد لبنان منذ مساء أمس الخميس مظاهرات ومسيرات واسعة اندلعت بشكل مفاجىء في معظم أرجاء البلاد واتسمت بالغضب العنيف، احتجاجا على التدهور الشديد في الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية والمعيشية، والغلاء الكبير في أسعار السلع الغذائية والمستلزمات الأساسية جراء الارتفاع اليومي المتسارع في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية وسط أنباء متداولة عن بلوغه حد الـ 7 آلاف ليرة، في حين أن أسعار الصرف الرسمية تتراوح ما بين 1500 ليرة في البنوك و3940 ليرة في سوق الصرافة وهو السعر الذي سبق وجرى التوصل إليه بين المصرف المركزي ونقابة الصرافين في ضوء اتفاق أبرم مؤخرا بمعرفة رئاسة الحكومة اللبنانية مع الصرافين في محاولة للجم ارتفاع الدولار.

موضوعات متعلقة

إصابة 9 في «الباقيات الصالحات» بكورونا.. و«القباج» توجه بدعم الدار

برلماني يتقدم ببيان عاجل لـ«تضييع 700 مليار»

«بشرى سارة».. «الصحة»: الإعلان عن علاج كورونا خلال أسابيع

حبس شيرى هانم وابنتها زمردة لاتهامها بالاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

«بشرى سارة».. «الصحة»: الإعلان عن علاج كورونا خلال أسابيع

موعد صرف العلاوات الخمس 2020 للمستحقين.. «التضامن» تعلن التفاصيل

بدّلوا جثة والدته.. نجل متوفاة بكورونا يكشف التفاصيل (فيديو)

حميات إمبابة: وصلنا لذروة انتشار كورونا

إنفوجراف

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

أيام زمان

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

نجم الساعة

بعد أخبار «الخناقة».. شيرين تظهر بصحبة زوجها حسام حبيب فى المنزل

الصحة

نوع توابل يحميك من الموت المبكر

جدل حول «الموجة الثانية» لكورونا

دراسة: نزلات البرد تقي الإصابة بفيروس كورونا

اكتشاف أعراض جديدة لدى مصابين بكورونا

منوعات

تردد قناة الزمالك الجديدة ٢٠٢٠ على نايل سات.. وأهم برامج القناة

زوجان يستغلان العزل المنزلي في تقديم محتوى هادف للأطفال

اكتشاف أسنان حيوان ثديى من العصر الطباشيرى فى تشيلى

العلماء يتمكنون من التلاعب بسلوك الضوء

مقالات الرأي
حسين عثمان
الثانوية العامة دفعة «كورونا»
د.كريمة الحفناوى
ميليشيات أردوغان فى ليبيا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن الشربينى.. رجل التواضع والزُهد
صفاء النجار
أوقات الفراغ بين البناء والهدم
المزيد

الثقافة

ابنة أمير الكويت السابق تعزي لوتس عبدالكريم في وفاة زوجها

ايمان عادل تكتب: خيانة عبلة الرويني لنساء محمود درويش

أين اختفى مشروع «معهد الإدارة الثقافية» الذى أعده جابر عصفور عام 2015؟

10 حكايات جديدة للأراجوز على قناة يوتيوب «القومي لثقافة الطفل»