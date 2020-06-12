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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موريتانيا تدعو لدعم دول الساحل الأفريقي في مواجهة الإرهاب

الجمعة 12/يونيو/2020 - 07:43 م
إسماعيل ولد الشيخ
إسماعيل ولد الشيخ أحمد
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دعا وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي إلى دعم دول الساحل الأفريقي في حربها لمواجهة الإرهاب.

وقال الوزير الموريتاني، في كلمة بثتها الإذاعة الموريتانية- خلال افتتاحه أول اجتماع اليوم الجمعة - عبر تقنية الفيديو للتحالف من أجل الساحل - إن انعدام الأمن والتنمية والتهديد الإرهابي في المنطقة ليست فقط إشكاليات محلية وإنما لها أبعاد ومضاعفات عالمية تتطلب رد فعل للتصدي لها.

وشدد، خلال اللقاء الذي عرف مشاركة مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو ودول عربية وأوربية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، على أنه من الضروري وقوف جميع الشركاء إلى جانبنا، مشيرا في هذا الإطار إلى أهمية التزامهم بتعهداتهم المالية بغية إطلاق البرنامج الاستثماري ذي الأولوية الضرورية لتخفيف معاناة السكان ضمن تلازم ثنائية الأمن والتنمية الخيار الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبحث اللقاء إنشاء تحالف دولي تتحدد فيه التزامات الدول الداعمة، والعمل من أجل عودة الدولة بكل أبعادها في منطقة الساحل، ودور القوة المشتركة لدول الساحل، والرهانات التنموية بالمنطقة.

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