كيف حققت مصر «ثورة ثقافية» خلال 6 أعوام من حكم السيسى؟

افتتاح وإعادة تشغيل 21 مركزًا ثقافيًا.. وتوجيه 443 قافلة إلى المحافظات الحدودية والصعيد

إحياء «مراسم سيوة والنوبة».. وتنظيم عشرات المهرجانات ومعارض الكتاب

استضافة أكثر من 20 حدثًا دوليًا.. الحفاظ على التراث وتوثيقه.. وإطلاق مشروعى «عاش هنا» و«حكاية شارع»

خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف القومية الثلاث: «الأهرام» و«الأخبار» و«الجمهورية»، فى عام ٢٠١٦، كشف الرئيس عبدالفتاح السيسى عن كُتابه المفضلين، قائلًا: «أُفضل القراءة لكل من أنيس منصور وموسى صبرى وجمال حمدان»، مضيفًا: «ليس معنى تفضيل القراءة لكاتب معين أن كل رؤاه تتفق مع رؤيتك».وأشاد الرئيس، خلال لقائه المراسلين الأجانب، على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، فى ٢٠١٨، بالكاتب محمد حسنين هيكل، قائلًا: «كنت أراه الكاتب الوحيد الذى يتناول موضوعاته بعمق شديد».وشهدت الثقافة فى عهد الرئيس حراكًا واسعًا، ظهر فى الأنشطة المتعددة التى أقامتها الوزارة بمختلف قطاعاتها وهيئاتها، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والرؤية العامة لبرنامج الحكومة الذى يتضمن مسارًا خاصًا ببناء الإنسان وإعادة تشكيل الوعى وتطوير المجتمع، إلى جانب ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة.ويعكس ذلك كله بشكل واضح كيف أن الثقافة تحتل حيزًا كبيرًا لدى الرئيس، لذلك لم يكن غريبًا أن تشهد سنوات حكمه الست مجهودات وإنجازات كبيرة فى قطاع الثقافة والفنون، وتقديرًا كبيرًا منه للمثقفين والكتاب والفنانين.شهد عهد الرئيس إحلال وتجديد العديد من المنشآت الثقافية، من خلال رفع كفاءة وإعادة تأهيل البعض، وتأمين البعض الآخر، إضافة إلى إدراج منشآت جديدة ضمن الخدمة الثقافية.وتضمن ذلك افتتاح وإعادة تشغيل ٢١ مركزًا ثقافيًا هى: دار الكتب فى باب الخلق، قاعة الاطلاع بدار الكتب والوثائق القومية، استعادة مكتب الهيئة العامة للكتاب فى بيروت، منفذ بيع هيئة الكتاب بجامعة بنى سويف، متحف نجيب محفوظ فى تكية أبوالدهب، مكتبة البحر الأعظم، مكتبة مصر العامة فى كفرالدوار، وقصر ثقافة السينما بجاردن سيتى.وشمل أيضًا: الرديسية فى أسوان، وبيتى ثقافة الأقالتة وحوض الرمال بالأقصر، بلبيس والزقازيق وديرب نجم بالشرقية، دمنهور، إلى جانب مسارح: الطليعة، والعرائس، والكوميدى، والشباب، والغد.كما تم تدشين الدراسة فى المعهد العالى لفنون الطفل، ومدرسة الفنون ومركز اللغات والترجمة بأكاديمية الفنون، إضافة إلى تأسيس فروع لأكاديمية الفنون فى محافظة أسيوط بالتعاون مع جامعتها، ومحافظة الغربية، ودمياط الجديدة، والمعهد العالى للسينما فى برج العرب، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.وأيضًا العمل على إنشاء معهد عال للفنون الإفريقية، وقسم خاص للدراسات الحرة يتبع «الكونسرفتوار»، فضلًا عن إعادة هيكلة لجان المجلس الأعلى للثقافة؛ ليعمل على أداء دوره بالشكل الأكمل ووضع التصورات والسياسات العامة للثقافة المصرية. واشتملت قائمة الإنجازات الثقافية كذلك على تنظيم عدة أنشطة ثقافية على الحدود، وتحديدًا فى قرى النوبة بأسوان، ومثلث حلايب والشلاتين وأبورماد فى البحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء، ومطروح، والوادى الجديد.وتمثل ذلك فى تقديم ندوات وملتقيات وصالونات ثقافية، وأمسيات أدبية وشعرية، وأنشطة فنية، وقوافل ثقافية، وورش حكى أطفال، وعروض سينمائية للكبار والأطفال، وورش ومعارض فنون تشكيلية، وورش للحرف اليدوية والتراثية.واتصالًا مع ذلك، نُفذ برنامج «القوافل الثقافية»، التى هدفت إلى تقديم الدعم الثقافى والمجتمعى للأسر المصرية فى المناطق النائية، وتوجيه الرعاية والتوعية إلى الشباب فى مواقعهم، لتعزيز المسئولية المجتمعية ونشر مكونات الثقافة الأدبية والفنية والتراثية بين فئات المجتمع.ونفذت الوزارة ٤٤٣ قافلة للمحافظات الحدودية وقرى محافظات إقليم غرب ووسط الدلتا، وقرى محافظة المنيا بإقليم وسط الصعيد.رعاية الموهوبين من مختلف الأقاليم.. زيادةعملت وزارة الثقافة على رعاية عشرات الموهوبين فى مختلف المجالات، من خلال مراكز تنمية المواهب، التى بدأت فى التوسع بها فى مختلف أقاليم مصر، بجانب تحفيزهم من خلال جوائز المسابقات التى يتم الإعلان عنها، أو عن طريق الدعم اللوجيستى لهم.وتم استكمال ورشة «ابدأ حلمك» لتدريب وتبنى شباب الموهوبين على فنون المسرح المختلفة، وبدأت المرحلة فى سبتمبر ٢٠١٨، بمحافظات الشرقية وأسيوط والفيوم، ثم تم تخريج الدفعة الثانية من الدارسين فى القاهرة، خلال أكتوبر ٢٠١٩، والذين بلغ عددهم ١٧٠ فنانًا، وصولًا إلى تدشين تدريب الدفعة الثالثة بمشاركة ٦٠ متدربًا جديدًا.وتشجيعًا للمبدعين والنابغين، زادت قيمة «جوائز النيل» فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، لتكون قيمة كل جائزة ٥٠٠ ألف جنيه بدلًا من ٤٠٠ ألف.وفى إطار تأكيد ريادة مصر الثقافية تم استحداث «جائزة النيل العربية» ضمن جوائز الدولة، وتمنح لأحد المبدعين العرب بقيمة ٥٠٠ ألف جنيه، كما تمت زيادة قيمة جائزة ملتقى القاهرة الدولى للرواية العربية إلى٢٥٠ ألف جنيه بدلًا من ٢٠٠ ألف جنيه، وذلك للارتقاء بفن الرواية العربية، وتحفيز المبدعين فى هذا المجال.ولم تنس الدولة أبناءها من ذوى القدرات الخاصة، الذين تم تنفيذ ٢٩٨٧ نشاطًا متنوعًا لهم، بما يسهم فى تعزيز مشاركتهم فى الحياة الاجتماعية، منها تشغيل قاعات للمكفوفين بدار الكتب وتجهيزها بأجهزة تكنولوجية متطورة، ومطبوعات بطريقة برايل، وافتتاح فصول لتنمية مواهبهم بدار الأوبرا المصرية فى القاهرة والإسكندرية والمركز الثقافى بطنطا.كما تم قبول ٥٥ طالبًا من ذوى الهمم لصقل مواهبهم الفنية بأكاديمية الفنون، وإصدار مجلة «قطر الندى» كل ٣ أشهر بطريقة «برايل»، وتم تقديم ٤ أعداد منها بالفعل، إلى جانب عروض مسرحية من خلال فرقة «الشمس» لذوى القدرات الخاصة.لترويج الثقافة المصرية عالميًا، عملت وزارة الثقافة على تنفيذ العديد من الفعاليات الدولية داخل مصر، وتحديدًا أكثر من ٢٠ حدثًا دوليًا، من أهمها دورة اليوبيل الذهبى لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمقر الجديد فى مركز مصر للمعارض الدولية فى التجمع الخامس، وحلت عليها جامعة الدول العربية ضيف شرف، واختير الدكتور ثروت عكاشة والدكتورة سهير القلماوى شخصيتى الدورة.وأقيمت الدورة بمشاركة ٣٥ دولة عربية وأجنبية بإجمالى ٧٥٠ دار نشر عربية وأجنبية و١٢٧٤ ناشرًا، وشهدت فعالياتها حضور ٣ ملايين زائر خلال فترة الانعقاد.وتضمنت قائمة الأحداث أيضًا: مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية للموسيقى والغناء، ومهرجان المسرح المعاصر والتجريبى، وملتقى القاهرة الدولى للخط العربى، ومهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية، ومهرجان الطبول الدولى، وإعادة إحياء بينالى القاهرة الدولى للفنون التشكيلية، وإقامة الدورة التأسيسية لبينالى القاهرة الدولى لفنون الطفل، ومهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والسياحة.كما استضافت مصر عددًا من الفعاليات الدولية، منها الاجتماع الإقليمى الخامس لرؤساء مكاتب حق المؤلف «وايبو»، وملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعى، والدورة الأولى من مهرجان منظمة التعاون الإسلامى، والدورة الحادية عشرة من مهرجان المسرح العربى، الذى فازت فيه مصر بجائزة أفضل عرض وهو «الطوق والإسورة».وفى سياق متصل، عملت الدولة المصرية على جمع وحماية وتوثيق تراث مصر الثقافى، باعتباره جزءًا أصيلًا من التاريخ المصرى.ونجحت وزارة الثقافة فى استراد مخطوطتين قبل بيعهما فى المزادات العلنية فى الخارج، وهما جزآن من المخطوطة القرآنية للسلطان قنصوة الغورى، إلى جانب أطلس سديد لمحمود رائف الذى تسلمته وزيرة الثقافة من وزير الخارجية الألمانى خلال زيارته القاهرة.وواصلت الوزارة العمل فى تنفيذ مشروع «عاش هنا»؛ لتكريم رموز مصر من المبدعين والمفكرين، مع تخصيص مرحلته الثانية لتسجيل بطولات القوات المسلحة والشرطة، بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء.هذا إلى جانب استمرار العمل فى مشروع «حكاية شارع»، الذى يهدف إلى وضع لوحة تعريفية باسم الشارع ونبذة مختصرة عن اسمه وسبب التسمية أو تاريخه.وفى مجال صون التراث، شاركت مصر فى إدراج ملف «النخلة - المعارف - المهارات - التقاليد- الممارسات» فى القائمة التمثيلية للتراث الإنسانى، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الأليكسو»، ومشاركة ١٣ دولة عربية أخرى هى: البحرين، والإمارات، والسعودية، والكويت، وسلطنة عُمان، والعراق، واليمن، وفلسطين، والأردن، والسودان، وتونس، والمغرب وموريتانيا.قررت وزارة الثقافة اختيار المحافظة التى تحتضن مؤتمر أدباء مصر؛ لتكون «عاصمة للثقافة المصرية»، وحملت محافظة مطروح اللقب فى ٢٠١٩، بالتزامن مع افتتاح الدورة ٣٣ من المؤتمر.وشهدت المحافظة تزامنًا مع ذلك إقامة ١٣٦ فعالية ثقافية وفنية خلال عام، تضمنت أشكالًا أدبية وفنية متعددة، إلى جانب أسابيع ثقافية فى المدارس، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وأخرى لذوى القدرات الخاصة.واختيرت محافظة بورسعيد «عاصمة للثقافة المصرية» لعام ٢٠٢٠، فى افتتاح الدورة ٣٤ من مؤتمر أدباء مصر.كما تمت إعادة إحياء «مراسم سيوة»، وهى مراسم دائمة تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة سنويًا فى واحة سيوة بمطروح، وكانت قد توقفت لفترة، ثم أعيد إحياء نشاطها من جديد، فضلًا عن استحداث «مراسم النوبة»، بهدف تسجيل وتوثيق عادات وتقاليد وتراث تلك المنطقة الغالية من أرض الوطن، عن طريق لوحات فنية تشكيلية.واستهدفت خطة تنمية جنوب الوادى ١٩ قرية فى المنيا وبنى سويف، عبر تدريب ٣٥٦ فتاة على الحرف اليدوية التراثية والتقليدية، التى تعد أحد عناصر ومفردات الهوية المصرية.وكذلك تم تنظيم ٥٥ معرضًا للكتاب على مستوى محافظات الجمهورية، منها معرض رأس البر الأول للكتاب، ومعرض دمياط الأول للكتاب، ومعرض طنطا الثالث للكتاب، ومعرض كفر الشيخ الثانى للكتاب، ومعرض دمنهور الرابع للكتاب، ومعرض الإسكندرية الدولى للكتاب.وأيضًا معرض دسوق السادس للكتاب، ومعرض بورسعيد الثالث للكتاب، ومعرض فيصل الثامن للكتاب، ومعرض سمالوط للكتاب، ومعرض الكتاب بقصر ثقافة العقاد بأسوان، ومعرض الكتاب بقصر ثقافة أسيوط، ومعرض الكتاب بجامعة السادات بالمنوفية، ومعرض الكتاب الأول بمركز شباب التمساحية بأسيوط، ومعرض الكتاب الأول بالحوامدية فى الجيزة.ولم يقتصر الأمر على معارض الكتاب، فقد تم تنظيم العديد من المهرجانات الفنية، مثل مهرجان السينما الإفريقية بالأقصر، ومهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى أسوان، ومهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، ومهرجان دمنهور الدولى للفلكلور، ومهرجان الأوبرا الصيفى بمسرح سيد درويش بالإسكندرية.وكذلك مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والمهرجان القومى للمسرح المصرى، والمهرجان القومى للسينما المصرية، والمهرجان الصيفى بالمسرح الرومانى بالإسكندرية، ومهرجان تعامد الشمس، ومهرجان الإسكندرية للمسرح العربى للمعاهد والكليات المتخصصة، وملتقى الأقصر الدولى للتصوير، وملتقى البرلس للرسم، ومهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية.وعملت الدولة كذلك على دعم مجالات صناعة السينما والموسيقى والكتب والنشر، وإعادة إحياء الحرف التراثية، التى من شأنها المساهمة فى تعزيز خطط تنمية الاقتصاد المصرى.واستمر كذلك إصدار سلسلة «ما» المعرفية الموجهة للشباب، بالإضافة إلى دعم إصدارات «مكتبة الأسرة»، والتوسع فى أعداد الكتب المترجمة من اللغات الأوروبية والآسيوية والإفريقية إلى العربية، لتبلغ ١٨٣ كتابًا.كما أطلقت وزارة الثقافة مبادرة «صنايعية مصر» لتدريب الشباب على الحرف التراثية: النحاس، التطعيم بالصدف، الحلى التراثية، الخزف، الخيامية، أعمال قشرة الخشب، وذلك مجانًا بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، بعد اجتياز اختبار للراغبين من سن ١٨ إلى ٤٠ سنة.والتحق بالبرنامج ١١٦ فردًا بدأت تدريباتهم، فى أكتوبر الماضى، كما تم تنظيم المبادرة فى بعض المحافظات، منها المنوفية «٦٠ متدربًا»، ومطروح «٤٨ متدربًا»، وأسوان «٨٠ متدربًا».