رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الدفاع الموريتاني يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:56 م
وزير الدفاع الموريتاني
وزير الدفاع الموريتاني حنانه ولدى سيدي
أ ش أ
طباعة
دعا وزير الدفاع الموريتاني حنانه ولدى سيدي، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي إلى وقف فوري للاقتتال في ليبيا.

وقال الوزير الموريتاني- في اجتماع عبر تقنية "الفيديو" لوزراء الدفاع في الساحل الإفريقي وبعض الشركاء من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا- إنه يدعو المجتمع الدولي إلى العمل من أجل الوقف الفوري للاقتتال الدائر في ليبيا، وإيجاد حل سياسي مستديم للأزمة الليبية.

وأشار- في كلمة بثتها الإذاعة الموريتانية- إلى أن هذه الأزمة تؤثر على الأمن والاستقرار في منطقة الساحل الإفريقي برمتها.

ويخصص الاجتماع المحضر لقمة الساحل الإفريقي، المقررة نهاية الشهر الجاري؛ لبحث العمليات العسكرية الميدانية ودعم القوات الوطنية والقوة المشتركة للساحل الإفريقي وبتعهدات الفاعلين الدوليين في المجالين الأمني والتنموي.

وأعرب الوزير الموريتاني، عن سعادته بالتراجع المعتبر لانتشار فيروس كورونا في الدول الغربية، متمنيا أن يتم التحكم في انتشار هذا الوباء على مستوى القارة الإفريقية لتتمكن دول المجموعة وشركائها من عقد لقاءاتهم المستقبلية بصفة مباشرة.

وثمن مستوى الاستعداد الذي عبر عنه جميع المشاركين في هذا اللقاء وغيرهم من الشركاء، لتنشيط وتفعيل مختلف الأدوار، بغية مساعدة الساحل الإفريقي على الأمن والاستقرار والعيش بأمن وسلام.

موضوعات متعلقة

عقوبات في انتظار «شيري هانم»

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

موعد صرف العلاوات الخمس 2020 للمستحقين.. «التضامن» تعلن التفاصيل

من 8 مساء حتى 4 صباحا.. تعديل مواعيد حظر التجوال

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

موعد صرف العلاوات الخمس 2020 للمستحقين.. «التضامن» تعلن التفاصيل

حميات إمبابة: وصلنا لذروة انتشار كورونا

تبديل جثتين لمتوفيين بكورونا في الغربية.. واكتشاف الكارثة «على المقابر»

برلماني يتقدم ببيان عاجل لـ«تضييع 700 مليار»

إنفوجراف

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

أيام زمان

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

نجم الساعة

بعد أخبار «الخناقة».. شيرين تظهر بصحبة زوجها حسام حبيب فى المنزل

الصحة

نوع توابل يحميك من الموت المبكر

جدل حول «الموجة الثانية» لكورونا

دراسة: نزلات البرد تقي الإصابة بفيروس كورونا

اكتشاف أعراض جديدة لدى مصابين بكورونا

منوعات

تردد قناة الزمالك الجديدة ٢٠٢٠ على نايل سات.. وأهم برامج القناة

زوجان يستغلان العزل المنزلي في تقديم محتوى هادف للأطفال

اكتشاف أسنان حيوان ثديى من العصر الطباشيرى فى تشيلى

العلماء يتمكنون من التلاعب بسلوك الضوء

مقالات الرأي
حسين عثمان
الثانوية العامة دفعة «كورونا»
د.كريمة الحفناوى
ميليشيات أردوغان فى ليبيا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن الشربينى.. رجل التواضع والزُهد
صفاء النجار
أوقات الفراغ بين البناء والهدم
المزيد

الثقافة

10 حكايات جديدة للأراجوز على قناة يوتيوب «القومي لثقافة الطفل»

مركز الدراسات السودانية يهنئ «استيلا قايتانو» بجائزة القلم البريطانية

بعد حذفه من منصة hbo ماكس.. تعرف على الأفلام المقتبسة من «ذهب مع الريح»

الخميس.. «المغفلة» على قناة «الثقافة» بيوتيوب