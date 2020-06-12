الصحة العالمية: لا ننصح بإبعاد الأطفال عن الرضاعة الطبيعية

أكد الكتور تادروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن الأطفال ليسوا عرضة كثيرا لخطر فيروس كورونا، وإنما لأمراض أخرى بسبب عدم الرضاعة، مشيرا إلى أن منافع الرضاعة أهم من أية أخطار يمكن أن تحدث بسببها، ولفت إلى أنه فى ظل كورونا فلايجب إبعاد الأطفال عن الرضاعة إلا في حال كانت الأم مريضة جدا.وأعرب مدير عام المنظمة الدولية- في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الجمعة، فى جنيف- عن القلق إزاء أثر وباء كورونا على النساء والأطفال، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى الخدمات الصحية فى ظل الأعباء الهائلة على النظم الصحية بسبب كورونا، ونوه بأن المنظمة طورت توجيهات خاصة بالوصول إلى الخدمات الصحية للنساء والأطفال الرضع والمراهقين فى إطار تدابير وقائية للحماية من فيروس كورونا.وقال إن المنظمة قلقة كذلك على ظواهر مثل التحرش بالأطفال على الإنترنت فى ظل مكوثهم لفترات طويلة بالمنزل بسبب إغلاق المدارس، ضمن القيود التى فرضت لمكافحة الفيروس، مشيرا إلى أن الشباب أيضا عانوا من آثار جائحة كورونا، حيث يعانون من مشكلات للصحة العقلية والاكتئاب وزيادة استهلاك الكحول.ومن جانبها، قالت ناتاليا كانم المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن وباء كورونا تسبب فى آثار خطيرة على النساء والفتيات ووصولهن إلى الخدمات الصحية، مشيرة إلى أن الكثير من النساء الحوامل استبعدن من النظم الصحية بسبب العبء الذى وقع عليها نتيجة زيادة الإصابات بالفيروس.ولفتت كانم إلى أن ما يصل إلى 47 مليون امرأة لم تتمكن من الوصول إلى وسائل منع الحمل، ما أدى إلى حوالى 7 ملايين حالة حمل غير مخطط لها، مؤكدة أن وباء كورونا كشف عن عدم المساواة المترسخ والمتجذر فى المجتمعات حتى الآن.