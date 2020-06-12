ارتفاع إصابات كورونا في الجزائر إلى 10698

أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس "كورونا" بالجزائر، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" بالبلاد إلى 10 آلاف و698 حالة إصابة، و751 حالة وفاة.وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إنه تم تسجيل 109 حالات إصابة جديدة، و10 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس "كورونا"، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 7322 حالة.يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.وتطبق السلطات الجزائرية حظر التجوال الجزئي من 5 مساءً إلى 7 صباحًا في 16 ولاية من بينها العاصمة، بينما رفعت الحجر الصحي عن 4 ولايات هي سعيدة وتندوف وإليزي وتمنراست، بالإضافة إلى فرض حظر للتجوال من 7 مساءً إلى 7 صباحًا ببقية الولايات الجزائرية الـ48.وقرر عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، في وقت سابق، تمديد العمل بنظام الحجر الصحي ومجمل التدابير الوقائية المتبعة ومن بينها حظر التجوال حتى 13 يونيو الجاري.