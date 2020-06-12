مصرع عامل صعقًا بالكهرباء في المحلة

لقي عامل مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء عمله داخل إحدى الحفر بشارع سركيس فى سكة طنطا التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى.تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثانى المحلة، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمصرع "جمال محمد" وشهرته القطار مقيم بمحافظة سوهاج، إثر تعرضه للصعق الكهربائى أثناء عمله فى حفره عمقها مترين ونصف بمنطقة سكة طنطا.وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم ثان المحلة وعلى رأسها الرائد أحمد عبد الشافى إلى مكان الواقعة، وبسؤال شهود العيان، تبين أن العامل تابع لإحدى شركات المقاولات المسئولة عن أعمال تطوير خطوط الصرف الصحى بالمنطقة وأثناء عمله فى الحفرة " بالهيتلى" كان فيها أسلاك عارية وتوفى إثر تعرضه للصعق بالكهرباء.وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها وصدور تصريح بدفنها، وتحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.