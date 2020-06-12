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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق كافيه ومحل بيع مشروبات لمخالفة قرارات الحظر ببني سويف

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:40 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف- محمد حفيظ
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أمر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، بغلق كافيه في شارع عبد السلام عارف والتحفظ على محتوياته لمخالفة قرارات رئاسة مجلس الوزراء التي تأتي ضمن خطة الحكومة لمجابهة عدوى فيروس كورونا، وذلك حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم والحد من إمكانية انتشار الفيروس.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة بمدينة بني سويف، يرافقه الدكتور عاصم سلامة، وبلال حبش نائبا المحافظ، واللواء محمود ضياء رئيس المدينة، وعلي يوسف نائب رئيس المدينة، وعدد من التنفيذيين المعنيين، والتي شملت عدد من الشوارع والميادين.

ووجه محافظ بني سويف بغلق كشك لبيع المشروبات بالمخالفة، مطالبا بضرورة الالتزام بقرارات الدولة التي تهدف الى منع انتشار الوباء والعبور من الأزمة والعبور من الأزمة لبر الأمان قائلا: "الأزمة صعبة ولازم نقف جنب بعض ونتحمل لغاية ما تعدي الأزمة بإذن الله".

كما أمر المحافظ بايقاف أعمال ترميمات بأحد العقارات بالمدينة والتي تتم بدون ترخيص وبالمخالفة لقرارات المحافظ الأخيرة التي تأتي في ضوء تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء لمنع استغلال الانشغال بمجابهة فيروس كورونا والقيام بأعمال البناء المخالف موجها باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المهندس المسؤول بكل حزم.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والجانبية بجانب تكثيف أعمال وحملات النظافة ومتابعة ذلك على مدار اليوم وبشكل مستمر مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير في هذا الجانب بالمدن والقرى.

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