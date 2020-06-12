أبرز المعلومات عن الأنبا بفنوتيوس في عيد رسامته أسقفًا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعيد سيامة الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط للأقباط الأرثوذكس، أسقفًا.وتزامنًا مع احتفال الكنيسة بمرور 44 عامًا على سيامة الأنبا بفنوتيوس ترصد الدستور في سطور أبرز المعلومات عنه.الأنبا بفنوتيوس، من مواليد القاهرة 12 نوفمبر عام 1948، وتخرج من كلية الطب وحصل على بكالوريوس طب عام 1971.رغب في حياة الرهبنة وذهب إلى دير السيدة العذراء مريم السريان، في سنة الامتياز في 14 يناير 1972، وترهب في نفس اليوم مع الراهب برصنوفيوس السرياني، والراهب ماركو الكيني السرياني.وسيم الأنبا بفنوتيوس قسًا يوم الأحد 30 مارس 1975، ثم قمصًا بيد قداسة البابا الراحل شنودة الثالث في 4 يونيو 1976.وتمت سيامة أسقفًا في يونيو عام 1976 وتم ترقيته مطرانًا مع خمسة آخرين في فبراير عام 2016 بيد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.