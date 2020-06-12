بورصة تورونتو تغلق تداولات الأسبوع على تراجع وانخفاض الدولار الكندي

أغلق المؤشر الرئيس في بورصة تورونتو تداولات الأسبوع اليوم الجمعة على انخفاض بنسبة 4.14% أو 650.41 نقطة ليسجل 15050.92 نقطة.كما أغلق الدولار الكندي اليوم على سعر تداول بلغ معدله 73.78 سنتا أميركيا، متراجعا 0.90 سنت أميركي عن معدل سعر تداوله يوم أمس الخميس.يأتي ذلك في الوقت الذي خصصت فيه حكومة أونتاريو والحكومة الكندية 57.7 مليون دولار لمساعدة ما يقرب من 22 ألف شركة صغيرة على التحول الرقمي لتخفيف آثار جائحة كوفيد 19.وتهدف المبادرة الفيدرالية والإقليمية إلى مساعدة أرباب الأعمال في أونتاريو على تجهيز أنفسهم ليصبحوا قادرين على المنافسة في عالم الأعمال الذي أحدثته الجائحة.ودفعت الأزمة العديد من الكنديين إلى الشراء عبر الإنترنت، مما أجبر الشركات في جميع أنحاء البلاد على إعادة التفكير في الطريقة القيام بأعمالها.كما ارتفعت مبيعات التجزئة في قطاع التجارة الإلكترونية بنسبة 16% في مارس، وفقا لهيئة الإحصائيات في كندا.