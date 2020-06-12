بدء العظة الأسبوعية لمطران طنطا أونلاين

بدأ الأنبا بولا مطران طنطا للأقباط الأرثوذكس، العظة الأسبوعية، من كنيسة مار مرقس بطنطا دون حضور شعب، وتم إطلاقها عبر البث المباشر، على الصفحة الرسمية للإيبارشية.ويسعى الأنبا بولا مطران طنطا للأقباط الأرثوذكس، في الوقت الراهن لإطلاق جميع الأنشطة الروحية من عظات واجتماعات للأقباط، ويتم إذاعتها بالبث المباشر، نظرًا لما تمر به البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببدء صوم الرسل يوم الاثنين الماضي، ومن المقرر أن يستمر على مدار 33 يومًا.