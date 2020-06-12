إصابة 140 من شرطة أردوغان في عفرين وإدلب بكورونا

أكدت صحيفة «تركيش مينت» أن أكثر من ١٤٠ شرطيا وضابطا تركيا في عفرين وإدلب بسوريا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا.وأوضحت الصحيفة أن رحمي دوغان محافظ مقاطعة هاتاي التركية، أبلغ عن أن 140 من أفراد الشرطة والعسكريين المنتدبين إلى منطقتي إدلب وعفرين في سوريا ثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي.وقال للصحفيين اليوم: «لم نر أي حالات مؤكدة لمواطنين أتراك مدنيين في عفرين أو إدلب.. لقد تأثرت قواتنا وأفراد الجيش الذين كانوا يقيمون في أماكن محصورة في الأراضي السورية بالفيروس، بواقع ١٢٠ضابط شرطة في عفرين و20 جنديا في كتيبة إدلب الجوية وكانت نتائج فحصهم إيجابية».وتحتل تركيا جزءا صغيرا من شمال سوريا بالتعاون مع الميليشيات المتطرفة وبعض الإرهابيين في المنطقة.