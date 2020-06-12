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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحباط بيع ٥٥ ألف عبوة سلع غذائية فاسدة بالإسكندرية

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:01 م
سلع غذائية فاسدة
سلع غذائية فاسدة
عمرو المزيدي
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أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة خلال ٢٤ ساعة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، عن ضبط المدير المسئول عن مخزن دون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة سيدى جابر (محافظة الأسكندرية) لحيازته (55404 عبوات سلع غذائية "حلوى جافة – شيكولاتة - بسكويت") غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ياتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع واتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس كورونا، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.

وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية وجار استمرار الحملات.

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