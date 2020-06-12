رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مطالب بريطانية بتقليص مسافة الأمان للوقاية من كورونا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:00 م
كورونا
كورونا
وكالات
طباعة
تتزايد الدعوات في بريطانيا، لتقليص المسافة الآمنة بين الأشخاص، ضمن الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، من مسافة مترين إلى متر واحد.

ونشر موقع "سكاي نيوز" تقريرا حول بعض الحجج التي تدعم مواقف الرافضين والمؤيدين لتخفيض مسافة التباعد الاجتماعي إلى متر واحد.

تشير التقارير في بريطانيا، إلى أن رئيس الوزراء بوريس جونسون، يفكر في تخفيض المسافة إلى متر واحد، من أجل السماح لمزيد من الشركات باستئناف العمل مجددا، وإعادة فتح المدارس بالكامل في سبتمبر المقبل.

الإجراء المتبع في بريطانيا حاليا، منذ مارس الماضي، ينص على ضرورة الإبقاء على مسافة مترين مع الآخرين، عندما يكونون في الخارج، أي في أماكن العمل والمتاجر وغيرها.

لكن التوجه الحكومي يقر بأن "تطبيق ذلك لن يكون ممكنا دائما"، ويؤكد في الوقت ذاته، أن خطر الإصابة بالفيروس، يزداد كلما تقلصت المسافة بين الأشخاص.

ويوضح الدليل الحكومي البريطاني، أنه وفي الأماكن المغلقة التي يكون فيها التباعد الاجتماعي أكثر صعوبة، فمن الممكن أن تساعد أغطية الوجه في الحماية والحد من انتشار مرض كوفيد 19.

دعوات للتغيير

مع استمرار بريطانيا في الخروج من إجراءات الحظر، والتي طبقت في نهاية شهر مارس الماضي، للحد من انتشار COVID-19، بدأت العديد من مظاهر الحياة اليومية تعود إلى طبيعتها.

لكن الالتزام بقاعدة المترين، قد يمثل عائقا لعودة بعض القطاعات.

إذ من الممكن أن يسمح تقليص المسافة، إلى فتح مزيد من القطاعات والشركات، مثل المطاعم والحانات والمحلات الصغيرة.

في هذا الإطار، يقول الزعيم المحافظ السابق، إيان دنكان سميث إن تخفيض مسافة التباعد الاجتماعي إلى متر واحد، يمثل "الأولوية رقم واحد والأكثر أهمية لفتح الاقتصاد".

ويضيف سميث، في حديث لصحيفة ديلي ميل، أن "قطاع الضيافة لا يستطيع ببساطة أن يستأنف العمل، مع الإبقاء على مسافة المترين".

أما داميان جرين، نائبة رئيسة الوزراء السابقة، تيريزا ماي، فقد صرحت لبي بي سي: "لقد رأينا دولًا أخرى تفعل ذلك، وقلصت المسافة من مترين إلى متر واحد، دون أن يحدث ذلك أي آثار ضارة حتى الآن".

وقد صرح جونسون في وقت سابق، بأن القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس، تبقى قيد المراجعة المستمرة، وتحدث أيضًا عن أمله في أن يتم تخفيفها في المستقبل.

ومع ذلك، فإن مراقبين يؤكدون، أن قرار الحكومة بهذا الخصوص لا يبدو وشيكًا.

مخاطر تقليل المسافة

الحجة البسيطة ضد تقليص مسافة المترين، أنها ستزيد من خطر إصابة الأشخاص بـ COVID-19.

ووجدت دراسة حديثة في مجلة لانسيت، أن التباعد لمتر واحد على الأقل، يقلل خطر انتقال الفيروس التاجي، ولكنها أكدت أن مسافة مترين قد تكون أكثر فعالية.

وكشفت الدراسة عن أن خطر العدوى كان بنسبة 3 بالمئة عندما يقف الناس على بعد أكثر من متر من الشخص المصاب، مقابل 13 بالمئة إذا كان الأشخاص يقفون ضمن مسافة متر من الشخص المصاب.

ولربما كانت إجراءات الإغلاق، والبقاء في المنازل هو الحل الأسهل إلى حد ما، للحد من انتشار الوباء.

لكن الإغلاق، لا يمكن أن يستمر إلى الأبد، ويتعين على الحكومات إجراء تقييم للمخاطر، ومحاولة إجراء توازن، لإعادة الحياة، وتحريك عجلة الاقتصاد، في ظل عدم اكتشاف لقاح أو علاج فعال حتى الآن، ضد الفيروس.

ويجادل المؤيدون لتخفيض المسافة إلى متر، أن خطر فقدان الأشخاص لوظائفهم، وإغلاق الشركات لأبوابها بشكل دائم، وغياب الأطفال لوقت أطول عن الدراسة، يفوق خطر الإصابة بالفيروس.

ماذا عن الدول الأخرى؟

فرنسا والدنمارك وسنغافورة، كانت من بين الدول التي اعتمدت قاعدة المتر الواحد في التباعد بين الأشخاص.

كذلك، فإن منظمة الصحة العالمية توصي، بالحفاظ على مسافة متر "على الأقل" بين الأشخاص.

في المقابل فإن دولا أخرى إلى جانب بريطانيا، تعتمد قاعدة الإبقاء على مسافة مترين بين الأشخاص، مثل كندا وإسبانيا.

موضوعات متعلقة

موعد صرف العلاوات الخمس 2020 للمستحقين.. «التضامن» تعلن التفاصيل

ظهور نتيجة التحليل الثاني لـ«رجاء الجداوي»

السماح للأندية بممارسة نشاطها الرياضى منتصف يونيو.. شائعة

إصابة 9 في «الباقيات الصالحات» بكورونا.. و«القباج» توجه بدعم الدار

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

موعد صرف العلاوات الخمس 2020 للمستحقين.. «التضامن» تعلن التفاصيل

حميات إمبابة: وصلنا لذروة انتشار كورونا

تبديل جثتين لمتوفيين بكورونا في الغربية.. واكتشاف الكارثة «على المقابر»

برلماني يتقدم ببيان عاجل لـ«تضييع 700 مليار»

إنفوجراف

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

أيام زمان

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

نجم الساعة

بعد أخبار «الخناقة».. شيرين تظهر بصحبة زوجها حسام حبيب فى المنزل

الصحة

نوع توابل يحميك من الموت المبكر

جدل حول «الموجة الثانية» لكورونا

دراسة: نزلات البرد تقي الإصابة بفيروس كورونا

اكتشاف أعراض جديدة لدى مصابين بكورونا

منوعات

تردد قناة الزمالك الجديدة ٢٠٢٠ على نايل سات.. وأهم برامج القناة

زوجان يستغلان العزل المنزلي في تقديم محتوى هادف للأطفال

اكتشاف أسنان حيوان ثديى من العصر الطباشيرى فى تشيلى

العلماء يتمكنون من التلاعب بسلوك الضوء

مقالات الرأي
حسين عثمان
الثانوية العامة دفعة «كورونا»
د.كريمة الحفناوى
ميليشيات أردوغان فى ليبيا
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن الشربينى.. رجل التواضع والزُهد
صفاء النجار
أوقات الفراغ بين البناء والهدم
المزيد

الثقافة

10 حكايات جديدة للأراجوز على قناة يوتيوب «القومي لثقافة الطفل»

مركز الدراسات السودانية يهنئ «استيلا قايتانو» بجائزة القلم البريطانية

بعد حذفه من منصة hbo ماكس.. تعرف على الأفلام المقتبسة من «ذهب مع الريح»

الخميس.. «المغفلة» على قناة «الثقافة» بيوتيوب