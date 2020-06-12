نقيب القصابين يكشف سبب ارتفاع سعر المواشى

قال يوسف البسومي نقيب القصابين إن إغلاق الأسواق ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد رفع تكلفة شراء المواشي، ما أدى إلى زيادة سعرها للمستهلك.وأوضح البسومي في تصريح لـ"الدستور" أنه يجب يكون هناك تجار جملة للماشية لتيسير عملية وصولها للجزارين وتداولها بين المربين، لافتا إلى أنه من المحتمل أن تنخفض أسعار اللحوم في عيد الأضحى المقبل عن العام الماضي.كما طالب طرح كميات كبيرة من اللحوم خلال الفترة المقبلة في منافذ جهاز الخدمة الوطنية والشرطة لضبط الأسواق خاصة في ظل وقف الاستيراد في الوقت الحالي بسبب فيروس كورونا.