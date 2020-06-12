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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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إصابة طارق سليمان طبيب الزمالك والمنتخب السابق بفيروس كورونا
الجمعة 12/يونيو/2020 - 05:39 م
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أعلن طارق مصطفى، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، إصابة طارق سليمان، طبيب المنتخب السابق، بفيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".
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