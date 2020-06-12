6 وفيات و38 إصابة جديدة بكورونا في كركوك والأنبار وبابل

أعلن مصدر في صحة كركوك العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 32 إصابة جديدة ووفاة حالة واحدة جراء فيروس "كورونا".وأوضح المصدر - وفقا لما أوردته الوكالة العراقية للأنباء "نينا" - أن الإصابات الجديدة سجلت نتيجة مخالطة مصابين بالفيروس في مناطق متفرقة بكركوك، فيما سجلت حالة وفاة لنازح سوري مصاب بالفيروس.وصرح مصدر طبي عراقي بأنه تم تسجيل 6 إصابات بفيروس "كورونا" في ناحية العبيدي غربي الأنبار.وفي السياق ذاته، أعلنت خلية أزمة بابل وفاة أربعة أشخاص إثر الإصابة بفيروس "كورونا" كانوا في مستشفى الحلة الجراحي.كما أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" في محافظة السليمانية.