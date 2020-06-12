البحرين تسجل 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تسجيل 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليتجاوز العدد الإجمالي 16 ألف إصابة.وأوضحت الوزارة -في تقرير على صفحتها الرسمية على موقع (تويتر) اليوم الجمعة- تسجيل 414 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 11 ألفا و903 حالات.