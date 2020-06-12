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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«خطفهًا متطرفون».. جونسون ينتقد تظاهرات العنصرية في بريطانيا

الجمعة 12/يونيو/2020 - 04:52 م
جونسون
جونسون
منار أحمد
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علق الرئيس البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، على التظاهرات المنددة بالعنصرية في المملكة المتحدة، قائلا: خطفهًا متطرفون كانوا يهاجمون الصروح الوطنية سعيًا لفرض رقابة على ماضينا.

وحذر جونسون، عبر تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه من الواضح أن الاحتجاجات خطفت للأسف من متطرفين عازمين على العنف، واصفًا المظاهرات وتخريب تمثال لرئيس الوزراء البريطاني الراحل وينستون تشرشل بـ"السخيف والمعيب"

يذكر أن الشرطة عززت تدابير الحماية في محيط تماثيل لشخصيات معروفة في أنحاء لندن قبيل موجة جديدة من التظاهرات والمسيرات في عطلة الأسبوع.

وكان تمثال شهير لوينستون تشرشل أمام البرلمان تعرض للتخريب نهاية الأسبوع الماضي خلال التظاهرات التي رفعت شعار "حياة السود مهمة"، في أعقاب وفاة جورج فلويد الأمريكي من أصول إفريقية خلال توقيف الشرطة له في مينيسوتا يوم 25 مايو.

وقال إن "تمثال وينستون تشرشل في ساحة البرلمان تذكير دائم بإنجازاته في إنقاذ هذا البلد وكل أوروبا من طغيان فاشٍ وعنصري"، مضيفا: "نعم كان يعبر أحيانًا عن آراء كانت ولا تزال غير مقبولة بالنسبة لنا اليوم، لكنه كان بطلًا ويستحق نصبه التذكاري".

كما تابع: "لا يمكننا الآن تعديل ماضينا أو فرض رقابة عليه، لا يمكننا أن نتظاهر بأن لدينا تاريخ مختلف"، مضيفًا: "التماثيل في مدننا وبلداتنا وضعتها أجيال سابقة".

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