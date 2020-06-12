رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفير مصر يبحث مع وزيرة خارجية جنوب السودان العلاقات الثنائية

الجمعة 12/يونيو/2020 - 04:52 م
السفير محمد قدح
السفير محمد قدح
أ ش أ
طباعة
بحث السفير محمد قدح سفير مصر لدى جنوب السودان مع بياتريس خميسا وزيرة الشئون الخارجية والتعاون الدولي الجنوب سودانية، تطورات العلاقات الثنائية والدعم المصري لجهود مكافحة جائحة كورونا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم الجمعة، إن الجانبين ناقشا ملف الترتيبات الأمنية في إطار اتفاق السلام المنشط في جنوب السودان، فضلًا عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح البيان أن الوزيرة الجنوب سودانية أعربت عن الاعتزاز بالعلاقات التاريخية والأخوية المتميزة التي تجمع البلدين على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، وتقدير جنوب السودان الكبير للدعم المصري المتواصل لها، كما أشادت بالتطور الذى تشهده العلاقات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية، وثمنت الجهود المصرية المستمرة لاستعادة الأمن والاستقرار في مناطق الصراعات بالقارة الإفريقية.

واتفق الجانبان على أهمية مواصلة الجهود لدفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات خلال الفترة القادمة.

موضوعات متعلقة

رجاء الجداوي تجري مسحة جديدة لفيروس كورونا

حبس شيرى هانم وابنتها زمردة لاتهامها بالاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع

قرارات لجنة «إدارة أزمة كورونا».. تعديل مواعيد الحظر وعودة الصلاة للمساجد

حميات إمبابة: وصلنا لذروة انتشار كورونا

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

حميات إمبابة: وصلنا لذروة انتشار كورونا

موعد صرف العلاوات الخمس 2020 للمستحقين.. «التضامن» تعلن التفاصيل

تبديل جثتين لمتوفيين بكورونا في الغربية.. واكتشاف الكارثة «على المقابر»

برلماني يتقدم ببيان عاجل لـ«تضييع 700 مليار»

إنفوجراف

image description

قصة شيري هانم المتهمة بنشر فيديوهات مخلة بالآداب (انفوجراف)

image description

5 لوائح تنظم ساحات انتظار السيارات في القانون الجديد (انفوجراف)

image description

خطة التعايش.. الحياة تعود إلى طبيعتها (إنفوجراف)

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

أيام زمان

مأساة مريم فخر الدين.. قال لها فهد بلان: "صرماية وقلعناها".. وابنتها: "أنا هختار عريسك"

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

نجم الساعة

بعد أخبار «الخناقة».. شيرين تظهر بصحبة زوجها حسام حبيب فى المنزل

الصحة

نوع توابل يحميك من الموت المبكر

جدل حول «الموجة الثانية» لكورونا

دراسة: نزلات البرد تقي الإصابة بفيروس كورونا

اكتشاف أعراض جديدة لدى مصابين بكورونا

منوعات

تردد قناة الزمالك الجديدة ٢٠٢٠ على نايل سات.. وأهم برامج القناة

زوجان يستغلان العزل المنزلي في تقديم محتوى هادف للأطفال

اكتشاف أسنان حيوان ثديى من العصر الطباشيرى فى تشيلى

العلماء يتمكنون من التلاعب بسلوك الضوء

مقالات الرأي
ماجد حبته
باسيج أردوغان.. وحرسه الثورى
مدحت بشاى
الثقافة الإنسانية وجائحة اللا إنسانية
د. محمد عفيفي
أبوسنجة طويلة.. قصة الترام فى مصر
صفوت البياضي
فاتورة إرضاء الجميع.. من يدفعها؟
المزيد

الثقافة

10 حكايات جديدة للأراجوز على قناة يوتيوب «القومي لثقافة الطفل»

مركز الدراسات السودانية يهنئ «استيلا قايتانو» بجائزة القلم البريطانية

بعد حذفه من منصة hbo ماكس.. تعرف على الأفلام المقتبسة من «ذهب مع الريح»

الخميس.. «المغفلة» على قناة «الثقافة» بيوتيوب